Москва, , 20:14 — REGNUM Проверку инцидента с мужчиной, угрожавшим ножом окружающим в одном из хостелов, проводит полиция в Москве. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация о вооружённом мужчине, ворвавшемся в состоянии алкогольного опьянения в хостел, поступила в отделение полиции около 23:00 мск 25 апреля. Инцидент произошёл на улице Бауманской, где находится хостел.

По предварительным данным, в хостел вошёл мужчина с ножом и начал угрожать всем присутствующим физической расправой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нарушителя.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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