Киев, , 19:38 — REGNUM В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидированы все очаги пожара, заявил 26 апреля глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

По его утверждению, сейчас украинские спасатели занимаются ликвидацией тления на торфяниках.

«Проинспектировали вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита», — написал Аваков.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС с 4 апреля горят лесные пожары, доходящие до города Припять и хранилищ радиоактивных отходов. 15 апреля украинские власти заявили о ликвидации пожаров, однако позднее выяснилось, что это не так.

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