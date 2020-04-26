Омск, , 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Видеозапись незаконных автогонок и наезда на людей была выложена в социальные сети очевидцами происшествия. В результате проверки, проведённой сотрудниками правоохранительных органов, было установлено, что инцидент произошёл вечером 25 апреля в Советском округе города Омска.

Водитель, допустивший наезд на людей, был установлен. Им оказался 22-летний житель Омска, который пояснил сотрудникам полиции, что перепутал передачу во время участия в автогонках и наехал на двух девушек. Водитель уточнил, что сам отвёз пострадавших в больницу.

Одна из пострадавших, 22-летняя омичка, рассказала, что пострадала в результате наезда автомобиля, в котором не было водителя, он скатился самопроизвольно. Сотрудники полиции начали проверку показаний девушки, также устанавливаются другие участники незаконной автогонки.

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