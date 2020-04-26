Катманду, , 17:19 — REGNUM Спасатели обнаружили тела двоих альпинистов из Южной Кореи, пропавших без вести после схода лавины, 26 апреля сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что тела были обнаружены жителями деревни Хинку на берегу реки, куда их отнесло потоками талой воды.

Четверо южнокорейских альпинистов и три гида пропали без вести в январе после схода лавины в 150 километрах к северо-западу от Катманду. Тела двух непальских гидов были обнаружены.

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