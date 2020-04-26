Алма-Ата, Казахстан, , 17:41 — REGNUM В Казахстане женскую колонию в Алма-Атинской области закрыли на карантин в связи с подтвердившейся коронавирусной инфекции у беременной заключенной. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.

«В учреждении ЛА-155/4 (женская колония) поселка Жаугашты Алма-Атинской области у осужденной беременной женщины выявлена коронавирусная инфекция», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ранее в ходе подготовки к родовому процессу женщина проходила обследование в районной больнице (ЦРБ) Илийского района, которая в последствии была закрыта на карантин из-за подтвердившихся случаев заражения коронавирусом пациентов данного медицинского учреждения.

В ведомстве подчеркнули, что осужденная после прохождения обследования в районной больнице находилась в медицинской части колонии в условиях изоляции от других заключенных.

Напомним, по состоянию на 26 апреля в Казахстане число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 2693, скончались 25 человек. Наибольшее число случаев заражения среди регионов республики выявлено в Алма-Ате — 846.

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