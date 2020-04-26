Киев, 26 апреля 2020, 16:31 — REGNUM Площадь леса, уничтоженного пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения, превышает 11 тысяч гектар, сообщили 26 апреля в пресс-службе украинского президента.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский 26 апреля совершил облёт пострадавшей от пожаров зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Читайте также: В Чернобыльской зоне выгорело около 20 тыс. гектаров территории — эксперт
Напомним, пожар в лесах Чернобыльской зоне начался 4 апреля 2020 г.: пламенем уничтожены свыше десяти сёл, находившихся рядом с Чернобыльской АЭС.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине рассказали о последствиях пожаров в чернобыльской зоне