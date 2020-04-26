История вопроса

Ситуация с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения грозит Украине катастрофическими последствиями. Пожар начался 4 апреля 2020 года на сравнительно небольшой территории, но из-за крайне неблагоприятных погодных условий и сильного ветра справиться с ним не удаётся. Огонь распространился по обширной территории, уничтожил ряд заброшенных населенных пунктов и вплотную подошел к объектам атомной энергетики. 13 апреля пожар достиг города Припять, до хранилищ с высокоактивными отходами осталось менее двух километров. При этом власти в Киеве не считают ситуацию критической и реагируют на нее весьма формально. По мнению экспертов, либо правительство не информируют о реальном положении дел, либо принято политическое решение замалчивать масштаб проблемы.