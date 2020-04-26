Ужгород, Украина, , 16:06 — REGNUM В Закарпатье ураган повредил линии электропередачи, в результате чего без света оказались 11 населённых пунктов, сообщила 26 апреля пресс-служба Закарпатской областной госадминистрации.

В сообщении говорится, что в регионе были повалены десятки деревьев, оборваны провода, сорваны крыши зданий.

В Иршавском районе Закарпатской области ветер сорвал 200 квадратных метров кровли над родильным отделением районной больницы, ещё 100 кв. метров — над реанимационным отделением. Пострадали крыши школ в четырёх сёлах района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области Украины загорелся лес. Из-за сильного ветра огонь распространился на площадь 20 гектаров.

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