Кишинёв, , 15:50 — REGNUM Мужчина с подозрением на заражение коронавирусом сбежал из медицинского центра Moldexpo в Кишиневе. Об этом сообщает 26 апреля Protv. md со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, медицинское учреждение мужчина покинул до проведения теста на коронавирус.

По словам правоохранителей, сбежавший находился в состоянии алкогольного опьянения, его ищет полиция. По факту побега ему грозит штраф.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии из инфекционного отделения муниципальной больницы №1 сбежал пациент, больной COVID-19.