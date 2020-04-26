Уфа, , 15:25 — REGNUM Суд в Башкирии оштрафовал мужчину, который сбежал из обсерватора. Об этом 26 апреля сообщили на ежедневном брифинге в республиканском минздраве.

По словам чиновников, пациент ушел из обсерватора «Родник здоровья» в Уфе несмотря на то, что в нем созданы надлежащие условия для пребывания граждан.

Отмечается, что мужчина был оштрафован судом на 15 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил возбудили уголовное дело.

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