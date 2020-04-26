Уфа, 26 апреля 2020, 15:25 — REGNUM Суд в Башкирии оштрафовал мужчину, который сбежал из обсерватора. Об этом 26 апреля сообщили на ежедневном брифинге в республиканском минздраве.
По словам чиновников, пациент ушел из обсерватора «Родник здоровья» в Уфе несмотря на то, что в нем созданы надлежащие условия для пребывания граждан.
Отмечается, что мужчина был оштрафован судом на 15 тысяч рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил возбудили уголовное дело.
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