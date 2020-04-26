Кампала, , 14:42 — REGNUM В Уганде около 480 человек, обвиняемых в нарушении президентских приказов, направленных на борьбу с распространением коронавируса, были арестованы. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Подозреваемые были арестованы сотрудниками Объединенной оперативной группы по безопасности в Накулабье, Касуби, Намунгуна, Кавемпе, Маганджо, Нансана, Маситова, Лубиги, Кисаси, Кьянджа, Мутунго, Банда, Кирека и Кинаватака.

Отмечается, что большинство из них были задержаны в барах. Другие находились на улице после 7 часов вечера, во время действия комендантского часа, а некоторые задержанные якобы продавали наркотики и алкоголь.

Официальный представитель полиции Кампалы Патрик Оньянго заявил, что подозреваемые содержатся в различных полицейских участках в Кампале по различным обвинениям.

Оньянго заявил, что арестованные предстанут перед судом в понедельник, 27 апреля.

В Уганде подтвердили 75 случаев заражения коронавирусом.