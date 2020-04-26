Тирасполь, , 14:43 — REGNUM В реабилитационном центре, расположенном в селе Новая Михайловка Рыбницкого района Приднестровья, вечером 25 апреля произошел пожар. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе МВД Приднестровской Молдавской Республики.

В учреждении находились одиннадцать пациентов, которые лечились от алкогольной и наркотической зависимости.

«Накануне пациенты растопили печь. От сильного перекала загорелись деревянные балки на чердаке», — сообщили в пресс-службе МВД.

На тушение пожара спасателями ушло порядка двух часов. Огнем была уничтожена крыша здания, повреждена деревянная отделка бани, которая располагалась на втором этаже. Сохранить удалось первый этаж здания и жилые помещения, расположенные на втором этаже реабилитационного центра.

«Никто из постояльцев не пострадал. Ущерб от пожара составил 45 тысяч рублей ПМР [207 тысяч 373 российских рубля по курсу приднестровского республиканского банка — ИА REGNUM]. Предварительная причина ЧП — нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи», — отметили в МВД.

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