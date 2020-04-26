Барнаул, , 13:46 — REGNUM На территории Алтайского края отмечен толко один случай гибели пациента с с COVID-19. На сайте стопкоронавирус.рф допущена техническая ошибка.

Из выявленных в крае на 26 апреля 283 случаев заражения коронавирусной инфекцией две пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, состояние 16 пациентов — средней степени тяжести, 10 из них — на кислородной поддержке, сообщает оперштаб региона.

Напомним, ранее стопкоронавирус. рф известил о втором случае смерти пациента с COVID-19 в Алтайском крае.

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