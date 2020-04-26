Барнаул, , 12:58 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявлено 283 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончался второй пациент с COVID-19. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф, в то время, как региональный штаб и официальные каналы продолжают хранить молчание.

Сайт стопкоронавирус.рф рассказал о втором погибшем в Алтайском крае пациенте с COVID-19 Цитата с сайта стопкоронавирус.рф

В утренней сводке о заражении SARS-CoV-2 на территории Алтайского края второй смертельный случай тоже указан не был. По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, за минувшие сутки, 25 апреля, в регионе зарегистрировали 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

О первом смертельном случае известно, что болезнь выявили у мужа женщины, которая принимала и выдавала одежду больным и выздоровевшим в пятой горбольнице Барнаула, где организован госпиталь для заражённых коронавирусом. По некоторым данным, при жизни погибший имел серьезные проблемы со здоровьем, регулярно нуждался в гемодиализа.

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