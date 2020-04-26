Катманду, , 12:55 — REGNUM В горах Непала обнаружены два тела туристов из Южной Кореи, пропавших без вести после схода снежной лавины. Об этом сообщает сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Непале.

По их словам, тело мужчины и женщины были обнаружены 25 апреля около 15:00 по местному времени.

Напомним, что 17 января группа туристов в сопровождении гидов пропали без вести после схода снежной лавины на склонах горы Аннапурна. Под лавину попала передовая часть трекинг-группы, в которой находились четверо южнокорейских туристов, являющимися преподавателями школ в провинции Чхунчхон-Намдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 апреля в горах Непала местные жители обнаружили тело гида, сопровождавшего южнокорейскую группу.

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