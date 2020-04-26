Чита, , 12:18 — REGNUM В Забайкальском крае удалось локализовать пожар, возникший из-за обрыва линии электропередач дачном кооперативе у станции Лесная. Как сообщает сегодня, 26 апреля, сайт регионального правительства, пострадало восемь дачных строений.

Локализован пожар в дачном кооперативе в районе станции Лесная Цитата из видео

«Самая главная задача сейчас — не оставить в беде забайкальцев. Мной дана команда всем задействованным службам не допустить распространения огня на жилые населенные пункты», — заявил побывавший на месте ЧП губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Напомним, Забайкалье лидирует по лесным пожарам в России. В регионе действуют 22 очага общей площадью 11 960 га, объявлен режим ЧС. Федеральная группировка авиалесоохраны усилена дополнительно на 153 человека в Забайкалье, прибыл самолёт Бе — 200 МЧС России.

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