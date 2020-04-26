Харьков, Украина, , 12:13 — REGNUM В ночь на 26 апреля в Харькове взорвали банкомат, сообщила пресс-служба национальной полиции Харьковской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл на первом этаже многоэтажного дома по улице Валентиновская.

Прибывшие на место взрывотехники установили, что во внутренней части банкомата сработало взрывное устройство.

При взрыве никто не пострадал, сумма нанесённого ущерба устанавливается.

Как сообщали ИА REGNUM, ранее в Киеве трое неизвестных взорвали банкомат, забрали деньги и скрылись.

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