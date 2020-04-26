Меру, , 12:07 — REGNUM В результате продолжительных проливных дождей в области Аруша два человека погибли, а многие остались без крова. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на сообщения местных властей.

Губернатор округа Арумеру Джерри Муро заявил журналисту издания, что ливни продолжались в течение трех дней, в результате чего два жителя муниципалитета Меру погибли в среду, 23 апреля.

Один из них, 65-летний житель деревни в окрестностях Меру, скончался после схода оползня, когда он спал в своем доме.

Муро добавил, что второй погибший — трехлетний ребенок из деревни Валеска, которого смыло потоками воды. Губернатор сообщил, что отец погибшего мальчика успел спасти только одного ребенка.