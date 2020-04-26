Докучаевск, ДНР, 26 апреля 2020, 11:38 — REGNUM Украинские формирования открыли миномётный огонь по городу Докучаевск, сообщили 26 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Боевики ВСУ выпустили десять мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП и крупнокалиберные пулемёты с позиций в районе посёлка Новотроицкое.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 394 единицы боеприпасов, включая три снаряда из 122-мм гаубицы.
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