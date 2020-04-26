Луганск, , 11:12 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы три обстрела территории ЛНР со стороны позиций ВСУ. Об этом сообщили 26 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, украинские формирования дважды открывали огонь из стрелкового оружия со стороны населённого пункта Крымское в направлении посёлков Смело и Желобок. Со стороны населённого пункта Золотое-4 в направлении Золотого-5 боевики ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм.

«В результате обстрела, повреждены… дома по адресу: ул. Почтовая, д. 24 — повреждён фасад и остекление жилого дома, забор; ул. Почтовая, д. 26 — повреждён фасад и остекление жилого дома, забор»., — говорится в сообщении

По словам представителя Народной милиции ЛНР, позиции ВСУ, с которых вёлся обстрел Золотого-5, находятся на северо-западной окраине Золотого-4.

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