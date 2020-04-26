Соледар, ДНР, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ 18 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 394 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 26 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности три снаряда калибра 122 мм, 14 мин калибра 120 мм, 75 мин калибра 82 мм, зенитные установки, вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Гольмовский, Ясиноватая, Каштановое, Жабичево, Спартак, Весёлое, Донецк («Вольво-центр», терминал аэропорта, посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Безыменное (Ленинское, Коминтерново, Саханка)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждения получил фасад стоматологической клиники в посёлке Старомихайловка, в Коминтерново повреждения получило здание сельсовета. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировали.

Напомним, ранее боевики ВСУ обстреляли Коминтерново из гаубиц калибра 122 мм. В пресс-службе народной милиции ДНР отметили, что огонь корректировался при помощи беспилотника.

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