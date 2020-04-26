Тольятти, Самарская область, , 10:19 — REGNUM Один человек пострадал во время ДТП с участием грузовика МАН в Тольятти. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 25 апреля в Автозаводском районе.

По предварительно версии, грузовик МАН с полуприцепом, под управлением водителя 1968 года рождения, ехал по Хрящевскому шоссе. По версии сотрудников правоохранительных органов, большегруз на перекрестке поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. При этом водитель не уступил дорогу автомашине Деу, которая ехала прямо во встречном направлении. В результате произошло столкновение этих транспортных средств.

Сообщается, что в этой аварии пострадала девушка 1997 года рождения, которая находилась в салоне легкового автомобиля. Она была доставлена в больницу.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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