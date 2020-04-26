Чита, , 10:05 — REGNUM По состоянию на утро, 26 апреля, общее количество заразившихся коронавирусам в Забайкальском крае увеличилось до 96 человек. Прирост за сутки составил шесть случаев SARS-CoV-2.

«Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Агинском, Акшинском районах», — пояснили в оперативном штабе региона. Там же сказали о том, что большинство новых выявленных случаев заражения образовались по контакту из-за ранее инфицированных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё накануне, 25 апреля, в Забайкалье насчитывалось 90 лабораторно подтверждёных случаев заражения SARS-CoV-2, среди инфицированных — 14 детей.

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