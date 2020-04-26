Киншаса, , 10:10 — REGNUM В ходе продолжающихся в течение двух дней столкновений военнослужащих с боевиками в районе Минембве округа Южное Киву на востоке ДР Конго погибли 12 человек. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, среди погибших — четверо военнослужащих и восемь боевиков. Кроме того, 11 военных получили ранения.

Представитель вооруженных сил ДР Конго, ответственный за операцию «Сокола 2» в Южном Киву капитан Диудонне Касерека подтвердил факт столкновений, не предоставив, однако, подробностей.

По словам главы округа Минембве Гэди Мукизы, боевые действия ведутся в трех районах — Кавела, Кивуму и Моньи/Ирумба. Он также заявил, что на прошлой неделе боевики убили троих мирных жителей, когда те направлялись обрабатывать свои участки.

«Группировка явилась причиной беспорядков. Подумайте сами, безоружные женщины отправляются по делам на поле, но их атакуют… и именно по просьбе мирных жителей, которые не могут с ними (боевиками) справиться, была начата военная операция», — заявил Мукиза в интервью на радио ООН Okapi.