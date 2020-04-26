Змеиногорск, Алтайский край, , 09:39 — REGNUM Вот уже второй день подряд в Алтайском крае выявляют более 50 зараженных SARS-CoV-2. По состоянию на утро, 26 апреля, в регионе зарегистрировано сразу 68 новых случаев. Причём, большинство заразились коронавирусом по контакту с ранее инфицированными, в том числе — работниками Корбалихинского рудника (Змеиногорский район).

Канал «Неляпунов» восстановил хронологию событий, которые привели к введению карантина на территории Змеиногорского района. Из неё следует, что один вовремя не изолированный человек мог заразить более сотни других людей:

31 марта из Башкирии на вахту на Корбалихинский рудник прибыл рабочий. Проживал во время вахты в общежитии;

на вахту на прибыл рабочий. Проживал во время вахты в общежитии; 10 апреля он был госпитализирован с симптомами инфекции. Первый анализ показал отрицательный результат на коронавирус. Второй тест, сделанный 16 апреля, подтвердил инфицирование COVID-19;

17 апреля власти края официально подтвердили случай заражения. По официальным сообщениям был установлен круг контактных лиц, все они были изолированы и помещены под наблюдение;

20 апреля в Змеиногорске подтверждены ещё 2 случая;

21 апреля число заражённых в Змеиногорске достигло 38 человек, из которых 37 — это сотрудники рудника. Больных и тех, кто на подозрении, перевозят в Рубцовск, где их размещают в ЦРБ и гостинице соответственно. 21 апреля власти края неофициально заявляют о предстоящем закрытии Корбалихинского рудника;

Дальше начинаются чудеса с цифрами. Уже 22 апреля сообщается о 2 инфицированных в Змеиногорске и о 37 в Змеиногорском районе. Власти края анонсируют новый указ губернатора, который должен ужесточить режим самоизоляции. При этом публикуется первая страница подписанного указа. Но через несколько часов заявляют, что указ губернатор подпишет на следующий день;

23 апреля на экстренном заседании оперативного штаба сообщают, что предварительно COVID-19 подтверждён у более, чем 50 работников шахты. В очередной раз анонсируются новые ограничительные меры. Но официального документа нет;

24 апреля число заражённых увеличивается на 2. В Змеиногорске теперь — 3, в районе — 38 и 24 апреля вводится карантин на территории Змеиногорского района и губернатор подписывает обещанный указ о новых ограничительных мерах на территории региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый случай, когда надзорные органы упускают распространение SARS-CoV-2 в Алтайском крае. В первые коронавирус был выявлен у женщины, которая прилетела в Барнаул транзитом через Москву из Доминиканской Республики. Несмотря на симптомы простуды, жительница Барнаула не была взята на учёт, как прибывшая из-за рубежа, не были взяты анализы. Муж этой женщины считал себя здоровым и больше недели ходил на работу. Впоследствии заражение были выявлены у людей, которые контактировали с данной семейной парой.

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К сегодняшнему дню, 26 апреля стало известно, что только за сутки в Алтайском крае было выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство выявленных зараженных (48 чел.) обнаружены в Змеиногорском районе, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. В Змеиногорском районе действует карантин. Накануне, 25 апреля, здания и основные улицы районного центра подвергли санитарной обработке.

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Всего на 26 апреля в Алтайском крае зарегистрировано 283 случая SARS-CoV-2.