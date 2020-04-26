Уфа, , 09:35 — REGNUM Два человека погибли после опрокидывания трактора на грунтовой дороге в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 25 апреля в Аскинском районе произошло ДТП. Трактор К-700, под управлением 56-летнего водителя из Удмуртии, ехал по грунтовой дороге Кунгак-Кунгакбаш.

Отмечается, что эта дорога предназначена для подъезда к нефтяным скважинам. Во время спуска на третьем километре дороги трактор опрокинулся.

Сообщается, что водитель и 42-летний пассажир, находившийся в кабине трактора, получили не совместимые с жизнью травмы. Они погибли до приезда скорой помощи.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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