Красноярск, , 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».

По данным ведомства, инцидент произошел во время дистанционного совещания с региональным министром здравоохранения Борисом Немиком. Главврач КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн» выпала из окна своего рабочего кабинета.

После падения женщину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Состояние пациентки оценивают как тяжелое — она находится в реанимации.

Отметим, Красноярский край занимает седьмое место среди регионов России по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В регионе обнаружили 707 случаев заражения, выздоровели 118, скончались 18 пациентов.