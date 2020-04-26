Барнаул, , 08:54 — REGNUM Круг зараженных SARS-CoV-2 в Алтайском крае за последние сутки расширился сразу на 68 человек. Как сообщает сегодня, 26 апреля региональный оперативный штаб, большинство выявленных зараженных (48 чел.) обнаружены в Змеиногорском районе, где произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекциеи на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус был выявлен у жительницы Барнаула, 20 марта прибывшей домой из Доминиканской Республики. Накануне в регионе выявили 63 новых случая SARS-CoV-2. Большинство заразившихся являются сотрудниками Корбалихинского рудника (пригород Змеиногорска). В Змеиногорском районе действует карантин.

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