Полоцк, , 08:51 — REGNUM На 107 километре автомобильной дороги «Витебск — Полоцк — граница Латвии» автомобиль BMW X5 съехал в кювет и перевернулся, сообщили 25 апреля на странице «ГАИ Витебск» в социальной сети «Вконтакте».

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 апреля около 15:00. По предварительной информации, у автомобиля на ходу произошла разгерметизация колеса, машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель транспортного средства не пострадал, пострадали пассажиры.

«В результате ДТП пассажиры 1977 и 2006 года рождения с различными травмами доставлены в Полоцкую больницу», — уточнили в пресс-службе ГАИ, добавив, что по факту аварии проводится проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске мальчика, вышедшего из трамвая сбил водитель автомобиля.