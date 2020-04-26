Минск, , 08:37 — REGNUM В Минске водитель автомобиля Samand наехал на мальчика, вышедшего из трамвая. Об этом сообщили 25 апреля в пресс-службе Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, за рулем автомобиля находился 26-летний водитель. При движении транспортного средства по улице Долгобродской со стороны переулка Уральского в направлении переулка Козлова автомобиль наехал на мальчика 2009 года рождения, выходившего из трамвая «на обозначенном остановочном пункте».

Бригада скорой медицинской помощи доставила мальчика в республиканский научно-практический центр. После осмотра пострадавшего врачами его отпустили домой.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге в результате массового дорожно-транспортного происшествия пострадал человек.