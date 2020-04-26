Маралиха, , 08:25 — REGNUM Пожар в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края, в котором погибла женщина и трое её детей, стал поводом для возбуждения уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По её словам, погибшая семья (34-летняя хозяйка дома, её сыновья 16 и 7 лет, а также 2-летняя дочь) состояла на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вероятной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи.

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