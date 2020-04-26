Уфа, , 08:23 — REGNUM 160 частных домов остались без электроэнергии из-за сильного ветра в Уфе. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, отключение электроэнергии произошло в Октябрьском районе города. Всего на пульт спасателям поступило более 20 сообщений о падении либо угрозе падения частей кровли, деревьев и других элементов.

Из-за непогоды упавшие деревья повредили два автомобиля. Упавший рекламный щит в поселке Нагаево повредил три автомобиля. Один автомобиль получил повреждения из-за падения на него шифера с крыши дома на ул. 50 лет СССР.

А с кровли Российского экономического университета имени Плеханова слетел профнастил. Он был поврежден и на крыше спортзала школы № 18.

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