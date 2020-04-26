Иркутск, , 07:58 — REGNUM В Иркутской области за прошедшие сутки, 25 апреля, ликвидировано 24 ландшафтных пожара. Как сообщает пресс-служба иркутского губернатора, общая площадь ликвидированных очагов составила 868,3 га, в том числе 596,3 га, покрытых лесом.

«Действовавшими оставались четыре возгорания. Вновь обнаруженный — один, он находится в Тайшетском районе. Также действует три ранее зарегистрированных пожара в Качугском районе. Общая площадь этих очагов — 1970 га, из которых 170 га, покрытых лесом», — отмечают чиновники.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, по вине местного населения возгорания произошли в 27 случаях в 13 районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 24 апреля в Иркутской области ликвидировали 25 лесных очагов.

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