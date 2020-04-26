Красноярск, , 07:25 — REGNUM Исполняющая обязанности главного врача в красноярском госпитале для ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения, передаёт 26 апреля телеканал ТВК со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что инцидент произошёл накануне во время селекторного совещания с руководителем минздрава Красноярского края Борисом Немиком, посвящённого решению вопросов в области защиты и лечения населения от коронавирусной инфекции.

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Женщина доставлена в местную больницу скорой медицинской помощи в тяжёлом состоянии, врачи пока не делают прогнозов относительно состояния её здоровья. В краевом центре началась проверка инцидента, выясняются обстоятельства проишествия.

На сайте медицинского учреждения сообщается, что и.о. главврача в нём исполняет Елена Непомнящая, которая является матерью двоих детей.