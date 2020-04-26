Южно-Сахалинск, , 07:16 — REGNUM Пепловый выброс произошел на курильском вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир, сообщает управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что пепел поднялся на высоту 2,5 километра над уровнем моря.

«Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км», — отмечает ведомство.

В населенных пунктах острова Парамушир не было зафиксировано пеплопада, запах сероводорода также не ощущался. В МЧС подчеркнули, что угрозы для жизни населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 3 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на пять километров на восток от вулкана.

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