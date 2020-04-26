Якутск, , 07:10 — REGNUM В Якутске ушла из жизни 65-летняя женщина с подтвержденным тестом на коронавирус. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев в своем Instagram.

В сообщении главы региона говорится, что женщина поступила в медучреждение, находясь на поздней стадии заболевания COVID-19 в тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, но не смогли спасти ей жизнь. Пациентка страдала сопутствующими заболеваниями.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким покойной, а также призвал жителей к соблюдению карантинных мер. Также он подчеркнул, что необходимо бережно относиться к старшему поколению.

Как 24 апреля сообщало ИА REGNUM, в Якутии 137 случаев заражения коронавирусом. Поправилось 17 пациентов.

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