Москва, , 07:01 — REGNUM Пожар на пятом этаже здания на севере Москвы охватил 300 квадратных метров и распространился на несколько гаражных боксов, 26 апреля сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Смольной (САО). Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля на юго-западе Москвы произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме.

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