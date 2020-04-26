Москва, 26 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Пожар на пятом этаже здания на севере Москвы охватил 300 квадратных метров и распространился на несколько гаражных боксов, 26 апреля сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.
Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Смольной (САО). Информация о пострадавших не поступала.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля на юго-западе Москвы произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме.
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