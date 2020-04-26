Иркутск, , 06:52 — REGNUM По состоянию на 26 апреля, число погибших зараженных SARS-CoV-2 в Иркутской области достигло четырёх человек.

По данным оперативного штаба, всего на сегодняшний день в регионе выявлено 95 инфицированных, из которых 65 находятся в инфекционных отделениях стационаров и 25 выздоровели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё накануне число выявленных зараженных в Приангарье составляло 87 человек. Режим самоизоляции в регионе продлили до 30 апреля включительно.

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