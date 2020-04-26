Барнаул, , 06:43 — REGNUM Пожар в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края унес жизни четырех человек, 26 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Вероятной причиной возгорания называется нарушение правил эксплуатации печи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в ходе пожара в жилом доме в деревне Луково Уярского района Красноярского края погиб местный житель.

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