Рим, , 06:37 — REGNUM Несколько боссов итальянской мафии были выпущены на свободу в связи с эпидемией COVID-19, сообщает 26 апреля CNN.

В соответствии с новым постановлением правительства Италии, направленным на защиту здоровья заключенных в связи с пандемией коронавируса, из тюрьмы под домашний арест переведены влиятельные боссы итальянской мафии.

По словам национального прокурора по борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо, освобождены из тюрьмы босс сицилийской Cosa Nostra Франческо Бонура, член «Ндрангеты» Винченцо Яннаццо и член «Казалеси» Паскуале Загария.

Прокурор пояснил, что Бонура был приговорен к 23 годам заключения, из которых успел отсидеть только девять месяцев. Яннаццо, приговоренный к 14 годам заключения в 2018 году, был обвинен в соучастии в мафиозном синдикате. Считавшийся финансовым главой клана «Казалеси» Загария был приговорен к 20 годам заключения в 2007 году.

Освобождение крупных мафиозных деятелей в Италии было встречено критически. Так, лидер оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео Сальвини назвал произошедшее «безумией».