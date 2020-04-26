Бергамо, Италия, , 06:32 — REGNUM Российские и итальянские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты продезинфицировали дома престарелых в трех городах провинции Брешиа в итальянской области Ломбардия — Кьяри, Коккальо и Ровато, 26 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что всего военные из России провели работы по дезинфекции в более чем 77 населенных пунктах региона.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие провели дезинфекцию в домах престарелых в итальянских городах Ураго-д'Ольо, Рудьяно и Кастреццато.

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