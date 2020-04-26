Красногорск, , 06:13 — REGNUM В Московской области Одинцово и Люберцы лидируют по приросту инфицированных коронавирусом. Об этом информирует областной оперативный штаб.

По данным штаба, в Одинцово зафиксировали 52 зараженных коронавирусом, в общем итоге всего 597 случаев, в Люберцах — 523 (+41), в Красногорске — 431 (+36).

Как 25 апреля сообщало ИА REGNUM, В Подмосковье за последние сутки выявлено 605 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зафиксировано 8494 случая инфицирования.

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