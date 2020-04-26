Богота, , 05:13 — REGNUM Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Колумбии достигло 5 142. Об этом министерство здравоохранения и социальной защиты страны написало на своей странице в Twitter.

«25 апреля мы подтвердили выздоровление 64 пациентов, 261 новый случай заражения и восемь случаев смерти в Колумбии», — содержится в сообщении ведомства.

В тесте сообщения уточнятся, что число выздоровевших пациентов достигло 1 067, при этом количество погибших — 233.

Как 21 апреля сообщало ИА REGNUM, число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране достигло почти 3 тыс. 800 человек, при этом случаев смерти пациентов с вирусом — 179 человек.

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