Екатеринбург, , 05:13 — REGNUM В Екатеринбурге ненастная и ветреная погода продлится до конца недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным синоптиков, 26 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

В региональном управлении МЧС призываю граждан соблюдать осторожность и не покидать жилища без необходимости. Тем, кому пришлось выйти из дома, спасатели напоминают о правилах безопасности: не прятаться от дождя и ветра у стен домов или возле ненадёжных конструкций. Лучше переждать непогоду в подъезде дома.

Отметим, что синоптики также прогнозируют ненастную погоду в Екатеринбурге на предстоящей неделе.