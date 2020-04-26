Москва, , 05:12 — REGNUM 159 лесных пожаров на площади 10 490 гектаров за прошедшие сутки потушили в России сотрудники региональных служб лесного хозяйства, 26 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Кроме того, проводится активное тушение еще 128 пожаров на территории лесов общей площадью 25 415 гектаров. Большая часть объятой огнем площади приходится на Забайкалье — 11 960 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля стало известно, что в России было ликвидировано за сутки 174 лесных пожара на площади 6 936 гектаров.

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