Екатеринбург, , 05:04 — REGNUM В Екатеринбурге в результате массового дорожно-транспортного происшествия пострадали семь автомобилей. Дорожная авария произошла ночью на парковке возле дома № 5 по улице Николая Островского.

Как сообщает информационный портал Е1, машины разбил водитель Infititi, который во время парковки перепутал педали газа и тормоза. Он ударил несколько автомобилей, после чего на остальные машины упало ограждение автомобильной парковки.

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, это второе массовое ДТП в Екатеринбурге минувшей ночью. Ранее на перекрёстке улиц Московской и Челюскинцев столкнулись четыре автомобиля.

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