Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына находился 21 и 23 апреля на станции курортного города Вонасан на юго-востоке страны. Об этом сообщает американский сайта 38 North, ссылаясь на фотографии со спутников.

Ранее агентство Южной Корее Yonhap сообщало, что Ким Чен Ын пребывает в Вонсане, чтобы не заразится коронавирусом.

Как 26 апреля сообщало ИА REGNUM, госрадио КНДР передало сообщение об активной работе Ким Чен Ына тем самым опровергая слухи о его смерти.

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