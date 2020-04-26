Петропавловск-Камчатский, , 04:41 — REGNUM Поземные толчки магнитудой 4,7 зафиксированы у восточного побережья полуострова Камчатка, 26 апреля сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 40 километров в Тихом океане и был отдален на более, чем 200 километров от села Мильково. Отмечается, что сейсмособытие не ощущалось в населенных пунктах края. Разрушений и пострадавших нет.

Как сообщалось ИА REGNUM, 26 апреля в префектуре Ибараки в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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