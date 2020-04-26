Карсон-Сити, США, , 04:27 — REGNUM Крушение легкомоторного самолета в долине Гошут в американском штате Невада стало причиной гибели троих человек, 25 апреля сообщает местное издание Elko Daily.

Обломки воздушного судна нашли в 40 километрах от границы со штатом Юта. По данным полиции, в самолете летели мужчина, женщина и ребенок. Проводится расследование причин крушения.

Как сообщается ИА REGNUM, 16 апреля легкий самолет Piper PA-28 совершил аварийную посадку на автотрассу в канадской провинции Квебек.

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