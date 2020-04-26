Чернобыль, Украина, , 04:19 — REGNUM Глава Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александра Галущенко поделилась своей оценкой последствий лесных пожаров в чернобыльской зоне. Об этом сообщает «Укринформ».

"По предварительным оценкам, пострадало около 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса — около 35%, залежи — 55%, водно-болотные угодья — 10%», — сказала Галущенко.

Уточняется, что, по имеющимся данным предварительного зонирования, это по большей части зоны антропогенной нагрузки.

По её словам, из-за возгораний были потеряны или получили сильный ущерб редкие растительные группы. При этом на фауну заповедника негативное влияние малосущественно так как во время пожара у млекопитающих и птиц отсутствовали кладки яиц, а детеныши не родились.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чернобыльской зоне до сих пор тлеют пни и торфяники — ГСЧС