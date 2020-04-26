Чернобыль, Украина, 26 апреля 2020, 04:19 — REGNUM Глава Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александра Галущенко поделилась своей оценкой последствий лесных пожаров в чернобыльской зоне. Об этом сообщает «Укринформ».
Уточняется, что, по имеющимся данным предварительного зонирования, это по большей части зоны антропогенной нагрузки.
По её словам, из-за возгораний были потеряны или получили сильный ущерб редкие растительные группы. При этом на фауну заповедника негативное влияние малосущественно так как во время пожара у млекопитающих и птиц отсутствовали кладки яиц, а детеныши не родились.
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