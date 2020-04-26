Токио, , 04:12 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,8 зарегистрированы в японской префектуре Ибараки в центральной части страны, 26 апреля сообщается на сайте национального метеорологического управления Японии.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 70 км. После землетрясения была объявлена угроза цунами, но спустя несколько минут предупреждение сняли. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщается ИА REGNUM, 23 апреля в префектуре Нагано на острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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